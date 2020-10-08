Власти Москвы оценили возможность более жёстких мер из-за COVID-19

Короткая ссылка
Введение более жёстких ограничительных мер в Москве из-за коронавирусной инфекции не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного городского контрольного управления Евгений Данчиков.
Власти Москвы оценили возможность более жёстких мер из-за COVID-19
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

Он назвал неутешительными «цифры распространения коронавируса», отметив, что это говорит о том, что пока не все москвичи дисциплинированно относятся к использованию масок и перчаток.

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечёт введения более жёстких ограничений», — сказал он.

По словам Данчикова, сложившаяся ситуация с COVID-19 и то, как быстро она будет пройдена, «зависит непосредственно от нас».

Как ранее отмечал Данчиков, столичные власти рассчитывают, что действующих в настоящее время мер против COVID-19 будет достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима.

Мэр Сергей Собянин также заявлял, что пока в Москве нет необходимости ужесточать ограничения.

При этом он подчёркивал, что если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить