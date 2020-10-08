Власти Москвы оценили возможность более жёстких мер из-за COVID-19

Введение более жёстких ограничительных мер в Москве из-за коронавирусной инфекции не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного городского контрольного управления Евгений Данчиков.

Он назвал неутешительными «цифры распространения коронавируса», отметив, что это говорит о том, что пока не все москвичи дисциплинированно относятся к использованию масок и перчаток.

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечёт введения более жёстких ограничений», — сказал он.

По словам Данчикова, сложившаяся ситуация с COVID-19 и то, как быстро она будет пройдена, «зависит непосредственно от нас».

Как ранее отмечал Данчиков, столичные власти рассчитывают, что действующих в настоящее время мер против COVID-19 будет достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима.

Мэр Сергей Собянин также заявлял, что пока в Москве нет необходимости ужесточать ограничения.

При этом он подчёркивал, что если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.