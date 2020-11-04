Кипр вводит комендантский час из-за ситуации с коронавирусом

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Кипр с 5 ноября вводит комендантский час из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом объявил президент республики Никос Анастасиадис.
Кипр вводит комендантский час из-за ситуации с коронавирусом
  • © REUTERS/Yiannis Kourtoglou

«Ежедневный прирост новых случаев может привести к потере контроля над ситуацией, что, помимо угрозы жизни людей, также подвергает риску систему здравоохранения, занятость и наше благополучие в целом», — цитирует его The Guardian.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Минздрав Кипра, перемещение в указанные часы может быть разрешено в медицинских целях или по работе при предъявлении соответствующей справки.

С 23 октября комендантский час действует в кипрских провинциях Лимасол и Пафос.

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