Глава МИД Кипра ушёл на самоизоляцию

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Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис ушёл на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у человека из его профессионального окружения.
Глава МИД Кипра ушёл на самоизоляцию
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Министр иностранных дел Христодулидис находится на самоизоляции с полудня в соответствии с действующими инструкциями министерства здравоохранения, после выявления случая COVID в его тесном профессиональном окружении, которое выявлено в результате проведённого вчера вечером теста», — приводит РИА Новости заявление кипрского МИД.

Отмечается, что во вторник, 27 октября, Христодулидис участвовал в трёхсторонней встрече с греческим и израильским коллегами Никосом Дендиасом и Габи Ашкенази. 

Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом.

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