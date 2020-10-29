Глава МИД Кипра ушёл на самоизоляцию
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«Министр иностранных дел Христодулидис находится на самоизоляции с полудня в соответствии с действующими инструкциями министерства здравоохранения, после выявления случая COVID в его тесном профессиональном окружении, которое выявлено в результате проведённого вчера вечером теста», — приводит РИА Новости заявление кипрского МИД.
Отмечается, что во вторник, 27 октября, Христодулидис участвовал в трёхсторонней встрече с греческим и израильским коллегами Никосом Дендиасом и Габи Ашкенази.
Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом.