Глава ЮАР ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом сообщили в администрации президента республики.

«Президент Сирил Рамафоса начал самоизоляцию из-за положительного диагноза на COVID-19 у одного из гостей ужина, который президент посещал в субботу, 24 октября 2020 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мероприятие проходило в отеле Йоханнесбурга, на ужине присутствовали 35 человек.

В администрации южноафриканского лидера уточнили, что Сирил Рамафоса будет исполнять свои обязанности в удалённом режиме и будет соблюдать карантинные правила.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.