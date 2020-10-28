Глава ЮАР ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом сообщили в администрации президента республики.
Глава ЮАР ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом
  • Reuters

«Президент Сирил Рамафоса начал самоизоляцию из-за положительного диагноза на COVID-19 у одного из гостей ужина, который президент посещал в субботу, 24 октября 2020 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мероприятие проходило в отеле Йоханнесбурга, на ужине присутствовали 35 человек.

В администрации южноафриканского лидера уточнили, что Сирил Рамафоса будет исполнять свои обязанности в удалённом режиме и будет соблюдать карантинные правила.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

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