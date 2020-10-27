Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

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Глава МИД России Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться в самоизоляции», — приводит ТАСС сообщение.

Запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок, уточнили в министерстве.

Как отметили в МИД, министр чувствует себя хорошо.

22 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи. 

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