Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом
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«В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться в самоизоляции», — приводит ТАСС сообщение.
Запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок, уточнили в министерстве.
Как отметили в МИД, министр чувствует себя хорошо.
22 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи.