В Испании выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса

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В Мадриде выявлены как минимум четыре случая инфицирования новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщил заместитель советника по здравоохранению правительства сообщества Мадрид Антонио Сапатеро.
В Испании выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса
  • Reuters

«Мы подтвердили на сегодняшний день четыре случая этого нового британского варианта в нашем сообществе, и сейчас есть ещё три подозрительных случая», — цитирует РИА Новости Сапатеро.

По его словам, первый случай был выявлен у человека, который прибыл из Великобритании.

Сапатеро призвал не воспринимать эту новость «нервно», поскольку этот штамм зафиксирован ещё в ряде стран.

Он также подчеркнул, что состояние пациентов не тяжелее, чем при других видах заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, был зафиксирован во Франции.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее, 23 декабря, в Британии заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавируса, завезённого из Южно-Африканской Республики.

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