В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявили 54 990 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это следует из опубликованных правительством королевства данных.

Отмечается, что всего в стране выявили 2 654 779 пациентов с коронавирусом.

За сутки в Британии скончались 454 человека с COVID-19.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.