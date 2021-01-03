В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Отмечается, что всего в стране выявили 2 654 779 пациентов с коронавирусом.
За сутки в Британии скончались 454 человека с COVID-19.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно.
14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.
Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.
Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.