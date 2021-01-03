В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса

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В Великобритании за сутки выявили 54 990 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это следует из опубликованных правительством королевства данных.
В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что всего в стране выявили 2 654 779 пациентов с коронавирусом.

За сутки в Британии скончались 454 человека с COVID-19.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 12 января включительно.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

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