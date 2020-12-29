ЕС и Британия подпишут торговую сделку 30 декабря

Евросоюз и Великобритания в среду, 30 декабря, подпишут соглашение о свободной торговле и формате будущих отношений между ними после выхода королевства из альянса, сообщает Совет ЕС.

Reuters

«Соглашение будет подписано сторонами завтра, 30 декабря, в 09:30 по центральноевропейскому времени (11:30 мск. — RT)», — говорится в Twitter. Со стороны ЕС документ подпишут глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а со стороны Великобритании — премьер-министр королевства Борис Джонсон, который будет находиться в Лондоне. Ранее комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза одобрил временное применение торговой сделки между ЕС и Великобританией. 24 декабря переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу. Парламент Великобритании проголосует по соглашению 30 декабря. Подробнее — в материале RT.