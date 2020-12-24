В МИД России оценили заключение сделки между ЕС и Британией
- Reuters
По его словам, российская сторона положительно оценивает данное событие.
«Мы положительно к этому относимся, потому что ещё одним потрясением в международных отношениях стало меньше», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о сделке между ЕС и Британией.