В МИД России оценили заключение сделки между ЕС и Британией

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заключение соглашения между Великобританией и Евросоюзом об отношениях королевства и объединения после брексита.

По его словам, российская сторона положительно оценивает данное событие.

«Мы положительно к этому относимся, потому что ещё одним потрясением в международных отношениях стало меньше», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о сделке между ЕС и Британией.