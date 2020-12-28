Послы стран ЕС одобрили применение соглашения о торговле с Британией

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Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза одобрил временное применение соглашения между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после брексита.
Послы стран ЕС одобрили применение соглашения о торговле с Британией
  • Reuters

Об этом в своём Twitter написал пресс-секретарь комитета Себастиан Фишер.

«Зелёный свет сделке по брекситу: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве с 1 января 2021 года», — отметил он.

24 декабря переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

26 декабря Еврокомиссия опубликовала проект торгового соглашения с Великобританией на 1246 страницах.

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