Послы стран ЕС одобрили применение соглашения о торговле с Британией
- Reuters
Об этом в своём Twitter написал пресс-секретарь комитета Себастиан Фишер.
«Зелёный свет сделке по брекситу: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве с 1 января 2021 года», — отметил он.
24 декабря переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
26 декабря Еврокомиссия опубликовала проект торгового соглашения с Великобританией на 1246 страницах.