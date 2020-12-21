Швейцария запретила въезд из Британии и ЮАР из-за нового типа COVID-19
- Reuters
«Федеральный совет также ввёл с сегодняшнего дня (21 декабря. — RT) общий запрет на въезд для всех иностранных граждан, желающих въехать в Швейцарию из Великобритании и Южно-Африканской Республики. Это сделано, в частности, для того, чтобы остановить поездки из этих стран в туристических целях», — говорится в сообщении.
Кроме того, Швейцария вводит обязательный 10-дневный карантин для прибывших из Британии и ЮАР с 14 декабря.
Ранее Швейцария приостановила авиасообщение с Великобританией и ЮАР.
14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.
Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.
19 декабря Минздрав ЮАР сообщил о выявлении в стране новой разновидности COVID-19, которая распространяется быстрее.