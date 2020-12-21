Швейцария приостанавливает авиасообщение с Британией и ЮАР

Швейцария приостанавливает авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской республикой (ЮАР) из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации страны (OFAC).

«В связи с новой эпидемиологической ситуацией в Великобритании и Южно-Африканской Республике Федеральное управление гражданской авиации приостановило воздушное сообщение между Швейцарией и этими двумя странами с полуночи 20 декабря до дальнейшего уведомления», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, таким образом Швейцария реагирует на появление нового штамма коронавируса, который, по первоначальным данным, «значительно более заразен, чем известная форма».

В ведомстве добавили, что запрет на полёты призван предотвратить дальнейшее распространение нового варианта вируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.