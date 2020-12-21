Израиль может закрыть авиасообщение из-за нового типа COVID-19
- Reuters
«Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это — полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы», — цитирует его ТАСС.
Нетаньяху отметил, что мутация COVID-19 «распространяется очень быстро».
14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.
Позднее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.
Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный на юго-востоке и востоке Англии новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.
Ряд европейских государств, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию и Швейцарию, объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.
Россия также с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.