Израиль может закрыть авиасообщение из-за нового типа COVID-19

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правительство полностью закрыть авиасообщение в стране после сообщений о появлении в Великобритании, Дании, Нидерландах, Австралии и ЮАР нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.
Израиль может закрыть авиасообщение из-за нового типа COVID-19
  • Reuters

«Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это — полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы», — цитирует его ТАСС.

Нетаньяху отметил, что мутация COVID-19 «распространяется очень быстро».

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный на юго-востоке и востоке Англии новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

Ряд европейских государств, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию и Швейцарию, объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.

Россия также с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.

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