Страны СВПД заявили о готовности поддержать возвращение США к сделке

Главы МИД стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили готовность поддержать возвращение США к сделке в случае принятия Вашингтоном такого решения.

Совместное заявление глав МИД России, Германии, Китая, Франции, Великобритании и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам прошедшего по видеосвязи совещания опубликовано на сайте германского внешнеполитического ведомства.

«Министры дали оценку перспективе возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность позитивно отреагировать на это совместными усилиями», — говорится в документе.

Участники СВПД также подтвердили свою приверженность сохранению соглашения и важность продолжения сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Соединённые Штаты при президентстве Джо Байдена могут вернуться к СВПД.

Предложенный Байденом кандидат в советники по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что будущая американская администрация намерена вернуть США к ядерному соглашению и заставить Тегеран выполнять условия изначальных договорённостей.