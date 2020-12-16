Чижов заявил о шансе на возвращение США к СВПД при Байдене

Соединённые Штаты при президентстве Джо Байдена могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он отметил, что в среду, 16 декабря, состоится виртуальная встреча политдиректоров по СВПД.

«Сейчас есть шанс, что Соединённые Штаты вернутся (к СВПД. — RT) при новой администрации», — приводит РИА Новости слова Чижова.

Ранее Джейк Салливан, кандидатуру которого Байден предложил в качестве своего советника по нацбезопасности, сообщил, что будущая американская администрация намерена вернуть США к ядерному соглашению и заставить Тегеран выполнять условия изначальных договорённостей.

В ноябре президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции против Ирана.