За сутки в Великобритании выявили 35,9 тысячи случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 35 928.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой мутации коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.

В Италии также сообщили о намерении закрыть воздушную границу с Великобританией.

В российском оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что ситуация находится на контроле.