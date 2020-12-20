В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Британии

В оперштабе России прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании.

В ведомстве отметили, что «ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

«Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее власти Испании призвали руководство Европейского союза выработать совместную стратегию в связи с обнаружением новой мутации коронавируса в Великобритании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.

В Италии также сообщили о намерении закрыть воздушную границу с Великобританией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что находится в тесном контакте с правительством Великобритании по поводу новой разновидности коронавируса.