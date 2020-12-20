В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Британии
- Reuters
В ведомстве отметили, что «ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».
«Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее власти Испании призвали руководство Европейского союза выработать совместную стратегию в связи с обнаружением новой мутации коронавируса в Великобритании.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.
В Италии также сообщили о намерении закрыть воздушную границу с Великобританией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что находится в тесном контакте с правительством Великобритании по поводу новой разновидности коронавируса.