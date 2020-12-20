Испания призвала ЕС к общей стратегии из-за коронавируса в Британии
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства.
Отмечается, что Испания направила соответствующий запрос главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Шарлю Мишелю.
«Цель — защитить права граждан стран ЕС скоординированно, избегая одностороннего подхода», — цитирует сообщение РИА Новости.
В Мадриде добавили, что если институты ЕС не дадут быстрый ответ на запрос, то Испания будет действовать в защиту интересов своих граждан.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.
В Италии также заявили о намерении закрыть воздушную границу с Великобританией.