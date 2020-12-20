Испания призвала ЕС к общей стратегии из-за коронавируса в Британии

Короткая ссылка
Власти Испании призвали руководство Европейского союза выработать совместную стратегию в связи с обнаружением новой мутации коронавируса в Великобритании.
Испания призвала ЕС к общей стратегии из-за коронавируса в Британии
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства.

Отмечается, что Испания направила соответствующий запрос главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

«Цель — защитить права граждан стран ЕС скоординированно, избегая одностороннего подхода», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Мадриде добавили, что если институты ЕС не дадут быстрый ответ на запрос, то Испания будет действовать в защиту интересов своих граждан.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее Нидерланды прекратили принимать авиарейсы из Великобритании до 1 января из-за обнаружения нового типа коронавируса.

В Италии также заявили о намерении закрыть воздушную границу с Великобританией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить