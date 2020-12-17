Король Швеции назвал неудачным подход властей к борьбе с пандемией

Король Швеции Карл XVI Густав в эфире телеканала SVT оценил как неудачное решение властей страны не вводить ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я думаю, мы потерпели неудачу, если быть честным. Много людей скончалось, и это ужасно. То, из-за чего мы все страдаем», — цитирует его Radio Sweden.

По словам короля Швеции, в целом этот год оказался «ужасным» и принёс «горе и разочарование» семьям и бизнесу.

В конце октября президент России Владимир Путин прокомментировал подход властей Швеции и Белоруссии, которые не вводили ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

В июне главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл высказал сожаление в связи с тем, что власти страны приняли недостаточное количество мер из-за COVID-19.