В РФПИ рассказали об ожиданиях от комбинации «Спутник V» и AstraZeneca
- Reuters
«Мы уверены, что все разработанные вакцины многообещающие, у нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность», — цитирует ТАСС Дмитриева.
11 декабря британская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.
Как отмечали разработчики «Спутника V», сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал в беседе с RT такое решение британской фармацевтической компании.