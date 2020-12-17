В РФПИ рассказали об ожиданиях от комбинации «Спутник V» и AstraZeneca

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN рассказал об ожиданиях от комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.

«Мы уверены, что все разработанные вакцины многообещающие, у нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность», — цитирует ТАСС Дмитриева.

11 декабря британская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Как отмечали разработчики «Спутника V», сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал в беседе с RT такое решение британской фармацевтической компании.