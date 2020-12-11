Эксперт прокомментировал решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал RT решение британской фармацевтической компании AstraZeneca принять предложение разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

«AstraZeneca — это мировой фармгигант, и, конечно, у него опыт в разработках и в производстве фармпрепаратов просто колоссальный. То, что они всерьёз рассматривают такую возможность, значит, что они считают российскую разработку весьма перспективной. Мы не будем предугадывать, чем дело закончится, но сам факт того, что они данное предложение рассматривают, уже говорит о том, что они очень серьёзно относятся к российской разработке», — подчеркнул Нетёсов.

Ранее стало известно, что компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.