Вирусолог оценил решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов прокомментировал RT решение британской фармацевтической компании AstraZeneca принять предложение разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

«Сложно оценить, кроме как положительно. Само по себе такое сотрудничество послужит признанием авторитета вакцины», — отметил эксперт.

Он добавил, что такое сотрудничество может стать интересным для обеих сторон.

«Это приличный сигнал, который говорит о том, что российские компетенции в цене», — заключил Чепурнов.

Ранее стало известно, что компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.