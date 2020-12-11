Вирусолог оценил решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»
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«Сложно оценить, кроме как положительно. Само по себе такое сотрудничество послужит признанием авторитета вакцины», — отметил эксперт.
Он добавил, что такое сотрудничество может стать интересным для обеих сторон.
«Это приличный сигнал, который говорит о том, что российские компетенции в цене», — заключил Чепурнов.
Ранее стало известно, что компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.