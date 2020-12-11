Онищенко оценил решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»

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Анастасия Румянцева
Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.
Онищенко оценил решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«В сущностном плане я прокомментировать не могу по той причине: что представляет из себя вакцина — я знаю, а что представляет английская, на какой принципиальной основе она построена, я не знаю. Сам факт сотрудничества нашей вакцинологической школы и английской, уже в самом факте этого сотрудничества содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал», — подчеркнул депутат.

По словам Онищенко, это будет направлено в сторону улучшения создания специфических средств профилактики.

«А вакцина — это специфическое средство профилактики той коронавирусной инфекции, которая пришла на человеческую популяцию, и это будет безусловным улучшением качества применяемых препаратов», —  заключил он.

Ранее стало известно, что компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

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