Число умерших от коронавируса в Германии достигло 23 427

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За прошедшие сутки общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Германии возросло на 952 и достигло 23 427.
Число умерших от коронавируса в Германии достигло 23 427
  • © Reuters

Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Отмечается, что за последние сутки в стране было выявлено 27 728 случаев коронавируса, общее число составило 1 379 238.

Как сообщает РИА Новости, со среды, 16 декабря, в ФРГ вступают в силу карантинные меры, которые включают в себя закрытие торговых точек, парикмахерских и косметических салонов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможные сроки поступления вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в ЕС и ФРГ.

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