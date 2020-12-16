Число умерших от коронавируса в Германии достигло 23 427

За прошедшие сутки общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Германии возросло на 952 и достигло 23 427.

Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Отмечается, что за последние сутки в стране было выявлено 27 728 случаев коронавируса, общее число составило 1 379 238.

Как сообщает РИА Новости, со среды, 16 декабря, в ФРГ вступают в силу карантинные меры, которые включают в себя закрытие торговых точек, парикмахерских и косметических салонов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможные сроки поступления вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в ЕС и ФРГ.