Меркель назвала возможные сроки допуска вакцины от COVID-19 в ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможные сроки допуска вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в ЕС и ФРГ.
Меркель назвала возможные сроки допуска вакцины от COVID-19 в ЕС
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, она отметила, что прежде всего необходимо, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) полностью убедилось в безопасности вакцины.

«EMA заявляло, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря. Сегодня — 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдёт немножко раньше, но самое позднее — 29 декабря. После этого сразу начнётся поставка во все европейские страны, в январе будет возможность начать вакцинацию», — сказала она.

Ранее Меркель сообщила об ужесточении карантинных мер в Германии.

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