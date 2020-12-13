Меркель сообщила об ужесточении карантинных мер в Германии
- Reuters
По её словам, с 16-го числа в стране закроется большинство магазинов, а также будет запрещена продажа алкоголя в общественных местах и пиротехники.
«Мы договорились, что распоряжения регионов будут действовать до 10 января. В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24—26 декабря, но не для Нового года», — цитирует её РИА Новости.
Она уточнила, что из магазинов открыты будут только продуктовые и те, которые реализуют товары повседневного пользования.
Ранее Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что страна смогла остановить резкий рост числа инфицированных коронавирусом, но ситуация ещё далека от желаемой.