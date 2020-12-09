Меркель: ФРГ пока не удалось переломить ситуацию с коронавирусом

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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что страна смогла остановить резкий рост числа инфицированных коронавирусом, но ситуация ещё далека от желаемой.
Меркель: ФРГ пока не удалось переломить ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«Нам удалось остановить экспоненциальный рост, но нам не удалось изменить тенденцию», — приводит ТАСС её слова.

Меркель призвала «прислушаться к учёным», которые рекомендуют ввести более строгие карантинные правила, продлить рождественские каникулы и свести контакты к абсолютному минимуму. 

При этом она отметила, что жители Германии в основном соблюдают ограничения.

Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили более 20 тыс. случаев коронавируса.

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