Меркель: ФРГ пока не удалось переломить ситуацию с коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что страна смогла остановить резкий рост числа инфицированных коронавирусом, но ситуация ещё далека от желаемой.

«Нам удалось остановить экспоненциальный рост, но нам не удалось изменить тенденцию», — приводит ТАСС её слова.

Меркель призвала «прислушаться к учёным», которые рекомендуют ввести более строгие карантинные правила, продлить рождественские каникулы и свести контакты к абсолютному минимуму.

При этом она отметила, что жители Германии в основном соблюдают ограничения.

Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили более 20 тыс. случаев коронавируса.