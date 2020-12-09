Меркель: ФРГ пока не удалось переломить ситуацию с коронавирусом
- Reuters
«Нам удалось остановить экспоненциальный рост, но нам не удалось изменить тенденцию», — приводит ТАСС её слова.
Меркель призвала «прислушаться к учёным», которые рекомендуют ввести более строгие карантинные правила, продлить рождественские каникулы и свести контакты к абсолютному минимуму.
При этом она отметила, что жители Германии в основном соблюдают ограничения.
Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили более 20 тыс. случаев коронавируса.