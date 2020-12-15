Иран осудил санкции США против Турции

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил санкции США против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Иран осудил санкции США против Турции
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Пристрастие США к санкциям и неуважение к международному праву снова продемонстрированы в полной мере. Мы решительно осуждаем последние санкции США против Турции», — написал он.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, они вводятся из-за приобретения Анкарой С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такое решение не стало сюрпризом — это применение нелегитимных мер «налево и направо».

В Турции в ответ на такой шаг США «осудили и отвергли решение» Вашингтона.

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