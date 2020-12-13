В Австралии предложили развивать собственную обработку титана и «подорвать» позиции России и Китая

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Юлия Гуреева
Австралийскому правительству предложили развивать обработку и экспорт титана, что может «подорвать лидирующие позиции» России и Китая на рынке. Об этом говорится в докладе Объединённого постоянного комитета парламента Австралии по международным делам, обороне и торговле. С документом ознакомился RT.
В Австралии предложили развивать собственную обработку титана и «подорвать» позиции России и Китая
  • Reuters

Источник: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/publications/tabledpapers/bed39304-6368-44a8-b3e2-09bbfe34d538/upload_pdf/JSCFADT_implications%20of%20the%20COVID-19%20pandemic%20for%20AFADT_Report%20December%202020.pdf;fileType=application%2Fpdf#search=%22publications/tabledpapers/bed39304-6368-44a8-b3e2-09bbfe34d538%22

По данным производителя аэрокосмической и оборонной продукции Amaero International, которые приводятся в докладе комитета, в настоящий момент на рынке титановых сплавов доминируют Россия и Китай. Это позволяет им иметь больше возможностей оказывать «воздействие на отрасли оборонной и аэрокосмической промышленности стран мира».

«Не исключено, что во время конфликта или дипломатической напряжённости такие страны, как Австралия и США, могут столкнуться с угрозой поставкам титана, а соответственно и своему потенциалу в области аддитивных технологий», — говорится в документе.

Как считают в Amaero International, пандемия коронавируса уже выявила уязвимость оборонной и обрабатывающей промышленности в целом в Австралии перед сбоями в цепочках поставок.

В связи с этим компания рекомендовала создать собственное предприятие по переработке порошка титанового сплава и снабжать этим материалом местную отрасль аддитивного производства. 

«Компания подчеркнула, что видит у Австралии возможность развивать отрасль обработки и экспорт такого критически важного минерального ресурса, как титан. Это могло бы принести Австралии экономическую выгоду и подорвать нынешние лидирующие позиции России, Китая и Казахстана на глобальных рынках минерального сырья, обеспечив надёжные поставки в страны, имеющие тесные связи с Австралией», — сообщают в комитете.

Ранее стало известно о намерении Австралии разрабатывать и испытывать совместно с США  экспериментальные образцы гиперзвуковых крылатых ракет.

Таким образом Канберра планирует сдерживать «агрессию», направленную «против интересов Австралии», заявили в Минобороны страны.

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