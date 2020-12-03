Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Как он сказал в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани, данное преступление направлено против мира и стабильности на Ближнем Востоке.

«Президент Эрдоган выразил уверенность, что эта атака была направлена на мир и спокойствие региона», — цитирует ТАСС распространённое канцелярией турецкого лидера коммюнике.

Отмечается, что глава Турции также выразил соболезнования братскому иранскому народу и семье покойного.

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны, в результате чего он скончался.

В Тегеране назвали убийство грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

МИД России осудил нападение.