Эрдоган прокомментировал убийство иранского учёного-ядерщика
- Reuters
Как он сказал в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани, данное преступление направлено против мира и стабильности на Ближнем Востоке.
«Президент Эрдоган выразил уверенность, что эта атака была направлена на мир и спокойствие региона», — цитирует ТАСС распространённое канцелярией турецкого лидера коммюнике.
Отмечается, что глава Турции также выразил соболезнования братскому иранскому народу и семье покойного.
27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны, в результате чего он скончался.
В Тегеране назвали убийство грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.
МИД России осудил нападение.