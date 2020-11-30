МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика

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Россия решительно осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, провокационный характер этого шага нацелен на дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД России.
МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране учёного М. Фахризаде», — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили серьёзную обеспокоенность в связи «с провокационным характером этого террористического акта», который нацелен «на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе».

«Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность», — добавили там. 

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны, в результате чего он скончался.

В Тегеране назвали убийство грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

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