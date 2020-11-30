МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика
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«Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране учёного М. Фахризаде», — говорится в сообщении.
Дипломаты выразили серьёзную обеспокоенность в связи «с провокационным характером этого террористического акта», который нацелен «на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе».
«Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность», — добавили там.
27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны, в результате чего он скончался.
В Тегеране назвали убийство грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.