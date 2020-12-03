Французский депутат призвал к большей поддержке оппозиции в Белоруссии

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Ксения Калинкина
Французский депутат Кристоф Лёжён заявил о необходимости усилить поддержку белорусских оппозиционеров, «борющихся за демократию и свободные выборы». Об этом говорится в обращении парламентария, направленном главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану. С документом ознакомился RT.
Французский депутат призвал к большей поддержке оппозиции в Белоруссии
  • Reuters

«Нам нужно помнить о белорусских активистах, которые борются за демократию и свободные выборы. А помнить мы об этом должны потому, что мы французы, и защищать повсюду свободу и справедливость — это в нашей природе», — объяснил Лёжён.

В этом контексте он отметил, что введённые Европейским союзом в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко «и его ближнего круга» санкции можно «только поприветствовать».

Более того, Лёжён призвал правительство Франции «пойти дальше» в плане политической поддержки белорусской оппозиции в лице экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и члена президиума координационного совета страны Павла Латушко.

В связи с этим парламентарий поинтересовался у главы МИД Франции, какие шаги предпринимает Париж совместно с ЕС для оказания содействия белорусскому народу, «который совершенно обоснованно оспаривает итоги последних выборов» главы государства.

Также Лёжён задал Ле Дриану вопрос, как проходят переговоры по ситуации в Белоруссии между Евросоюзом и Россией.

Ранее представители белорусской оппозиции подготовили ряд предложений для стран Европейского союза по расширению санкций в отношении Минска.

Среди них — эмбарго на экспорт и импорт вооружений и мораторий на предоставление финансовой помощи стране.

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