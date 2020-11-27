Лукашенко заявил о перехвате «закрытой конференции» оппозиции
- Reuters
Запись с выступлением Лукашенко размещена в Telegram-канале «Пул Первого».
«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, всех этих беглых, — они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю». Цитата», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял, что ему не о чем говорить с Тихановской.