Лукашенко заявил о центре «информационных операций» под Киевом

Недалеко от Киева создан центр «информационно-психологических операций», работа которого направлена против Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«На Украине, в районе Киева, создали ещё один центр. Один — под Варшавой. Легальный, где Тихановская прозябает, — в Литве. И третий создали под Киевом — информационно-психологических операций против Белоруссии», — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, Telegram-каналы — это «основной приводной ремень».

«Эти центры в основном комплектуются американскими специалистами, неплохими», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что США создали разведывательные центры в Киеве и под Варшавой.