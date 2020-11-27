Лукашенко заявил о центре «информационных операций» под Киевом
- Reuters
«На Украине, в районе Киева, создали ещё один центр. Один — под Варшавой. Легальный, где Тихановская прозябает, — в Литве. И третий создали под Киевом — информационно-психологических операций против Белоруссии», — цитирует РИА Новости главу государства.
По его словам, Telegram-каналы — это «основной приводной ремень».
«Эти центры в основном комплектуются американскими специалистами, неплохими», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявлял, что США создали разведывательные центры в Киеве и под Варшавой.