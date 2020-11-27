Лукашенко заявил о центре «информационных операций» под Киевом

Короткая ссылка
Недалеко от Киева создан центр «информационно-психологических операций», работа которого направлена против Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о центре «информационных операций» под Киевом
  • Reuters

«На Украине, в районе Киева, создали ещё один центр. Один — под Варшавой. Легальный, где Тихановская прозябает, — в Литве. И третий создали под Киевом — информационно-психологических операций против Белоруссии», — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, Telegram-каналы — это «основной приводной ремень».

«Эти центры в основном комплектуются американскими специалистами, неплохими», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что США создали разведывательные центры в Киеве и под Варшавой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить