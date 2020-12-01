Тихановская выразила сожаление из-за невозможности посетить Россию

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что посетила бы Россию, но на данный момент не может этого сделать, так как находится в России в розыске.
Тихановская выразила сожаление из-за невозможности посетить Россию
  • © Johanna Geron
  • Reuters

«К сожалению. Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Белоруссии и, соответственно, в России, думаю, результат поездки в Россию будет плачевным», — приводит РИА Новости ответ Тихановской на вопрос о планах по посещению России в ближайшее время.

Комментируя вопрос о том, пытались ли российские чиновники войти в контакт с представителями белорусской оппозиции, она подчеркнула, что «официальных запросов не было и официальных попыток не было».

Ранее Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит условия договорённостей белорусского президента Александра Лукашенко с Россией.

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