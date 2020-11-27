Тихановская встретится с Байденом

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что планирует встретиться с кандидатом в президенты США Джо Байденом.
Тихановская встретится с Байденом
  • Reuters

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», — рассказала Тихановская в интервью каналу «Белсат».

Ранее Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит условия договорённостей белорусского президента Александра Лукашенко с Россией.

Также она сообщила, что запускает процесс признания белорусских ОМОНа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) террористическими организациями.

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