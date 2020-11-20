Тихановская выступила за признание ОМОНа террористической организацией

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что запускает процесс признания белорусских ОМОНа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) террористическими организациями.

«В рамках рабочего визита в Нидерланды Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

Отмечается, что «Блок выразил готовность помочь в этом направлении».

Ранее Тихановская объявила о намерении создать «Народный трибунал», который, по её словам, необходим в связи с бездействием белорусской судебной системы.

Также она заявила о намерении добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT, а также ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что ему не о чем говорить с Тихановской. Лукашенко, комментируя свою деятельность на посту главы государства, заявил, что к нему нельзя «приклеить» фашизм.