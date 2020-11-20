Лукашенко сообщил, что к нему «не приклеишь фашизм»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя свою деятельность на посту главы государства, заявил, что к нему нельзя «приклеить» фашизм.
Лукашенко сообщил, что к нему «не приклеишь фашизм»
  • РИА Новости

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями... Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, «фашистом может быть ярый националист».

«Это не ко мне», — добавил Лукашенко.

Комментируя протестную символику, которая в начале 90-х использовалась в Белоруссии как государственная, президент отметил, что «портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма.

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