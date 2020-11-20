Лукашенко сообщил, что к нему «не приклеишь фашизм»
- РИА Новости
«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями... Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
По его словам, «фашистом может быть ярый националист».
«Это не ко мне», — добавил Лукашенко.
Комментируя протестную символику, которая в начале 90-х использовалась в Белоруссии как государственная, президент отметил, что «портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма.