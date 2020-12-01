В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V»
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«В Индии после получения необходимого разрешения центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фаз вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение.
В компании подчеркнули, что препарат проверят с помощью рандомизированного контролируемого исследования, которое «будет включать исследование безопасности и иммуногенности».
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заинтересованы во включении «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для применения в чрезвычайных ситуациях.