В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V»

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В Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V»
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«В Индии после получения необходимого разрешения центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фаз вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение.

В компании подчеркнули, что препарат проверят с помощью рандомизированного контролируемого исследования, которое «будет включать исследование безопасности и иммуногенности».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заинтересованы во включении «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для применения в чрезвычайных ситуациях.

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