В Индии стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V»

В Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

«В Индии после получения необходимого разрешения центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фаз вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС сообщение.

В компании подчеркнули, что препарат проверят с помощью рандомизированного контролируемого исследования, которое «будет включать исследование безопасности и иммуногенности».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заинтересованы во включении «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для применения в чрезвычайных ситуациях.