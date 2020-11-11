Венгрия обсуждает с Россией вопрос производства в стране вакцины «Спутник V»

Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в декабре для проведения проверок и обсуждает с Россией частичный перенос производства в Венгрию. Об этом в интервью RT заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он рассказал, что непрерывно участвует в переговорах с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

«Мы договорились о том, что Венгрия готова закупить российскую вакцину. Нам представляется вполне возможным начать в декабре ограниченные закупки для проведения в Венгрии необходимых клинических испытаний и проверок, а со второй половины января можно рассчитывать на более крупную закупку у России», — сказал министр.

Он напомнил, что промежуточные анализы данных по вакцине «Спутник V» показали, что её эффективность составляет 92%.

«И это хорошие новости, которые мы приветствуем. В пятницу у меня пройдёт очередная видеоконференция с министром Мантуровым. Но переговоры мы ведём не только о покупке вакцины у России, мы обсуждаем перенос производства (по крайней мере частичный) в Венгрию. В Венгрии есть компания, выпускающая вакцины, — конечно, от других вирусов и заболеваний, но у неё, похоже, есть возможность настроить свои мощности для участия в цикле производства этой вакцины», — добавил Сийярто.

Он призвал избегать политизации вопроса вакцин.

«Иногда мне кажется, что вопрос вакцин чрезмерно политизирован, думаю, этого нужно избегать. Опять же, мы надеемся на успех всех компаний и стран, которые занимаются разработкой вакцин, о ком бы ни шла речь. Мы заинтересованы в успехе американских, европейских, российских, китайских, израильских исследований и разработок вакцин», — подчеркнул глава МИД.

Он пояснил, что Венгрия ведёт переговоры «со всеми, в том числе, конечно, с Россией».

Ранее в Еврокомиссии, комментируя намерение Венгрии приобрести российскую вакцину, отмечали, что, согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам-членам временно использовать не сертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях под полную юридическую ответственность этих стран.

10 ноября российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.