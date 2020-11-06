В ЕК оценили намерение Венгрии купить российскую вакцину от COVID-19

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер прокомментировал намерение Венгрии приобрести небольшую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для тестирования.

«Согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам-членам временно использовать не сертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует в декабре начать импорт российской вакцины от COVID-19 для её тестирования.

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.