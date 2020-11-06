В ЕК оценили намерение Венгрии купить российскую вакцину от COVID-19

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Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер прокомментировал намерение Венгрии приобрести небольшую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для тестирования.
В ЕК оценили намерение Венгрии купить российскую вакцину от COVID-19
  • © REUTERS/Dado Ruvic

«Согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам-членам временно использовать не сертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует в декабре начать импорт российской вакцины от COVID-19 для её тестирования.

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.

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