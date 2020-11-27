В ВОЗ заявили о заинтересованности в вакцине от коронавируса «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохраняет заинтересованность в том, чтобы включить вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
В ВОЗ заявили о заинтересованности в вакцине от коронавируса «Спутник V»
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«Заинтересованность остаётся… У нас идёт обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и на производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях», — цитирует ТАСС Симао.

По её словам, необходимо «иметь всю информацию».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что сотрудники организации и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре её оценки

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