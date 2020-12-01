ООН: за пять лет конфликта в Йемене погибли 233 тысячи человек

За пять лет в ходе конфликта в Йемене погибли 233 тыс. человек, такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

«Конфликт в Йемене уже унёс жизни 233 тыс. человек. Это ошеломляющее количество неприемлемо», — говорится в сообщении организации.

The conflict in Yemen has already claimed 233,000 lives.

This staggering number is unacceptable. #YemenCantWaitpic.twitter.com/cZcDSnbZtj — UN Humanitarian (@UNOCHA) November 30, 2020

29 ноября источник сообщил РИА Новости, что арабская коалиция с Саудовской Аравией во главе нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев недалеко от Саны.

По данным Foreign Policy со ссылкой на источник, американская администрация намерена признать хуситов террористической организацией.

Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.