Источник сообщил об авиаударах по базе хуситов около аэропорта Саны
- Reuters
«Авиация арабской коалиции нанесла два удара по авиабазе Ад-Дайлами около международного аэропорта Саны к северу от столицы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, авиация коалиции всё ещё находится в небе над районом.
23 ноября хуситы заявили, что обстреляли распределительную станцию нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.
По данным Foreign Policy со ссылкой на источник, американская администрация намерена признать хуситов террористической организацией.
Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.
В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.