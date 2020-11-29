Источник сообщил об авиаударах по базе хуситов около аэропорта Саны

Арабская коалиция с Саудовской Аравией во главе нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из «Ансар Аллы» (хуситы) недалеко от Саны, сообщил РИА Новости источник в администрации столицы.

«Авиация арабской коалиции нанесла два удара по авиабазе Ад-Дайлами около международного аэропорта Саны к северу от столицы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, авиация коалиции всё ещё находится в небе над районом.

23 ноября хуситы заявили, что обстреляли распределительную станцию нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.

По данным Foreign Policy со ссылкой на источник, американская администрация намерена признать хуситов террористической организацией.

Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года.

В сентябре 2019 года арабская коалиция объявила о начале военной операции на севере Ходейды в Йемене, направленной против «военных объектов». В ответ на эти действия йеменские повстанцы обвинили Саудовскую Аравию и её союзников в эскалации конфликта.