МИД Франции обеспокоен в связи с гибелью иранского учёного
- Reuters
«Мы с обеспокоенностью узнали о нападении, в результате которого погиб господин Фахризаде. В контексте регионального напряжения мы внимательно следим за последствиями в Иране и в регионе», — приводит РИА Новости слова представителя французского ведомства.
В МИД Франции призвали к сдержанности, чтобы сохранить каналы диалога и переговоров.
«В этом контексте мы повторяем наши призывы избегать эскалации напряжённости», — отметил он.
27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны, в результате чего он скончался.
В Тегеране назвали убийство грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.
МИД России осудил нападение.