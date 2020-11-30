МИД Франции обеспокоен в связи с гибелью иранского учёного

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МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
МИД Франции обеспокоен в связи с гибелью иранского учёного
  • Reuters

«Мы с обеспокоенностью узнали о нападении, в результате которого погиб господин Фахризаде. В контексте регионального напряжения мы внимательно следим за последствиями в Иране и в регионе», — приводит РИА Новости слова представителя французского ведомства.

В МИД Франции призвали к сдержанности, чтобы сохранить каналы диалога и переговоров.

«В этом контексте мы повторяем наши призывы избегать эскалации напряжённости», — отметил он.

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны, в результате чего он скончался.

В Тегеране назвали убийство грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

МИД России осудил нападение.

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