Генсек НАТО заявил, что Россия увеличивает военное присутствие в Крыму

Россия увеличивает своё военное присутствие в Крыму, НАТО необходимо наращивать своё в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Мы видим, что Россия увеличивает своё военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать своё присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнёрами — Украиной и Грузией», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его словам, обсуждение пройдёт в среду, 2 декабря.

Кроме того, он отметил, что НАТО видит усиление российского военного присутствия в результате событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Крым миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию.

В конце 2019 года 63 страны — члена ГА ООН поддержали резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя».

Как отмечали в МИД России, резолюция основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес Москвы.