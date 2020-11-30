НАТО видит усиление России после событий в Карабахе и Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит усиление российского военного присутствия в результате событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии.

Министры иностранных дел НАТО на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдёт 1—2 декабря в формате видеоконференции, обсудят Россию.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он отметил, что министры обсудят, что НАТО может сделать «в ответ на расширение военной активности России».

Ранее генсек НАТО выразил обеспокоенность испытаниями Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.