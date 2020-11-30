НАТО видит усиление России после событий в Карабахе и Белоруссии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит усиление российского военного присутствия в результате событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии.
НАТО видит усиление России после событий в Карабахе и Белоруссии
  • Reuters

Министры иностранных дел НАТО на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдёт 1—2 декабря в формате видеоконференции, обсудят Россию.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он отметил, что министры обсудят, что НАТО может сделать «в ответ на расширение военной активности России».

Ранее генсек НАТО выразил обеспокоенность испытаниями Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить