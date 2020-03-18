Захарова заявила, что Крым миновала участь «полигона сил НАТО»

Крым миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Она напомнила, что шесть лет назад был подписан договор о принятии в Россию Крыма и образовании в составе страны новых субъектов.

По её словам, события «крымской весны» и результаты голосования на общекрымском референдуме, «явившемся воплощением права народов на самоопределение, зафиксированного в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права», позволили Крыму воссоединиться с Россией.

«По прошествии этих лет становится всё более очевидной безальтернативность предопределённого волеизъявлением крымчан решения, ставшего на тот момент единственно верным в складывавшейся напряжённой ситуации вокруг полуострова», — считает Захарова.

Как отметила дипломат, в итоге «Крым не стал жертвой национал-радикалов», вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, которые наблюдались «на «постмайданной» Украине».

«Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну манёвров сил НАТО», — указала она.

Она подчеркнула «стратегическое значение» полуострова в геополитическом контексте, отметив, что «не единожды он становился ареной ожесточённых и кровопролитных сражений».

«В Год памяти и славы, готовясь достойно отметить 75-летие Победы, мы вспоминаем героическую оборону Севастополя, эпопею освобождения Крыма, другие драматические эпизоды Великой Отечественной войны, служащие примерами самоотверженности, сплочённости и любви к Отечеству», — пояснила она.

18 марта 2019 года в МИД России отмечали, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые проголосовали за воссоединение с Россией.