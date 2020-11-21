Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 359 042
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 36 790.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 177 819 пациентов с коронавирусом.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».