Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 359 042

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 9 608 и достигло 1 359 042.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общее число летальных исходов в Аргентине составило 36 790.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 177 819 пациентов с коронавирусом.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».