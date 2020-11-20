Посол России рассказал об интересе к вакцине «Спутник V» в Аргентине

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«На данный момент всё, что касается российской вакцины «Спутник V», находится в фокусе внимания руководства Аргентины, прессы и, конечно, рядовых граждан, многие из которых хотели бы сделать прививку российским препаратом, о чём они пишут в своих обращениях в наше посольство», — приводит ТАСС его слова.

Феоктистов отметил, что аргентинские власти в настоящее время активно обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «конкретные параметры будущих поставок вакцины».

Ранее сообщалось, что общее число выявленных случаев в Аргентине достигло 1 339 337.