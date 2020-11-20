Посол России рассказал об интересе к вакцине «Спутник V» в Аргентине
- © РФПИ
«На данный момент всё, что касается российской вакцины «Спутник V», находится в фокусе внимания руководства Аргентины, прессы и, конечно, рядовых граждан, многие из которых хотели бы сделать прививку российским препаратом, о чём они пишут в своих обращениях в наше посольство», — приводит ТАСС его слова.
Феоктистов отметил, что аргентинские власти в настоящее время активно обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «конкретные параметры будущих поставок вакцины».
Ранее сообщалось, что общее число выявленных случаев в Аргентине достигло 1 339 337.