Посол России рассказал об интересе к вакцине «Спутник V» в Аргентине

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Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Посол России рассказал об интересе к вакцине «Спутник V» в Аргентине
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«На данный момент всё, что касается российской вакцины «Спутник V», находится в фокусе внимания руководства Аргентины, прессы и, конечно, рядовых граждан, многие из которых хотели бы сделать прививку российским препаратом, о чём они пишут в своих обращениях в наше посольство», — приводит ТАСС его слова.

Феоктистов отметил, что аргентинские власти в настоящее время активно обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «конкретные параметры будущих поставок вакцины». 

Ранее сообщалось, что общее число выявленных случаев в Аргентине достигло 1 339 337.

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